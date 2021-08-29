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З 30 серпня на дорогах України з'являться нові ділянки з TruCAM: список місць

Автор: Вадим Добровольский

З понеділка, 30 серпня, в шести областях України з'явиться 10 нових ділянок фото- і відеофіксації порушень швидкості за допомогою приладів TruCAM. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Патрульной полиции.

З 30 серпня 2021 року Патрульна поліція України збільшує кількість місць, де патрульні будуть контролювати дотримання швидкісного режиму за допомогою приладів вимірювання швидкості TruCAM.

Пости з'являться на 10 нових ділянках в шести областях України - в.Донецкій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській.

Також додатково збільшується кількість використовуваних приладів. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках.

Де будуть працювати нові радари TruCAM

Донецька область

  • м. Краматорськ, вул. Левобережна

Житомирська область

  • 4-9 км автошляху Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище

Запорізька область

  • м. Запоріжжя, вул. Скворцова
  • м. Бердянськ, Мелітопольске шосе

Івано-Франківська область

  • 51-55 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига
  • 137-139 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига
  • 113-116 км автошляху Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський

Кіровоградська область

  • м. Кропивницький, вул. Вокзальна
  • м. Кропивницький, вул. Мурманська

Харківська область

  • 519-532 км автошляху М-03 Киъв - Харікв - Довжанський

Про наближення до місць використання приладів вимірювання швидкості водіям будуть повідомляти дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень.

У місцях фіксації порушень швидкісного режиму буде стояти службовий автомобіль з ввімкненими синіми проблисковими маячками.

Нагадаємо, з 27 серпня в ряді регіонів України почали діяти нові стаціонарні камери автоматичної фіксації порушення ПДР.

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ПДДПатрульна служба