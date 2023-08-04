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3-я штурмовая бригада приобрела дроны и авто, за средства бюджета Киева, выделенные на недавней сессии

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Пятница 04 августа 2023 13:32
3-я штурмовая бригада приобрела дроны и авто, за средства бюджета Киева, выделенные на недавней сессии Фото: 3-я штурмовая бригада приобрела дроны и авто, за средства бюджета Киева, выделенные на недавней сессии (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Новиков

Дополнительные средства на поддержку ВСУ, выделенные по инициативе мэра Киева Виталия Кличко из бюджета города на сессии Киевсовета 25 июля, уже направлены на приобретение необходимой техники для военных на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады.

"От столицы - фронту! Недавно решением КГГА был принят пакет финансовой поддержки, направленный на усиление боевой способности украинской армии. В том числе 40 миллионов гривен выделено на фронтовые нужды Третьей отдельной штурмовой бригады, которая продолжает выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении. Средства от Киева уже направлены на приобретение автомобилей, дронов, другой техники и обеспечение необходимым бойцов бригады", - говорится в сообщении.

Как все это работает на пользу армии, бойцы пообещали продемонстрировать в ближайшее время.

Раньше сообщалось, что Киевский городской совет на сессии 25 июля проголосовал за решение, инициированное мэром Киева Виталием Кличко, об увеличении помощи военным до 5 млрд грн. Как сообщал Кличко, эти средства предназначены для приобретения дронов, антидроновых средств и другой техники, нужной защитникам.

Также сообщалось, что всего с начала войны Киев выделил на потребности ВСУ из городского бюджета 1,2 млрд гривен.

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