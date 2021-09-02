З 3 вересня запрацюють нові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР: список місць

Нові комплекси з'являться на дорогах Вінницької, Львівської та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст. Прилади контролюватимуть дотримання ПДР в автоматичному режимі, всього буде встановлено 21 комплекс.

Де працюватимуть нові камери

Вінницька область (5 приладів контролю"КАСКАД")

на 294 км + 619 автодороги М-21. Прилад спрямований у бік Вінниці (обмеження швидкості 50 км/год)

на 294 км + 567 автодороги М-21. Прилад спрямований у бік Житомира (обмеження швидкості 50 км/год)

на 371 км + 527 автодороги М-30. Прилад спрямований у бік Хмельницького (обмеження швидкості 50 км/год)

на 404 км + 377 автодороги М-30. Прилад спрямований у бік Вінниці (обмеження швидкості 50 км/год)

на 404 км + 640 автодороги М-30. Прилад спрямований у бік Умані (обмеження швидкості 50 км/год)

Львівська область (один прилад контролю"КАСКАД")

на 685 км + 309 автодороги М-06. Прилад спрямований у бік с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км/год)

Чернігівська область (4 прилади контролю"КАСКАД")

на 60 км + 426 автодороги Н-07. Прилад спрямований у бік Києва (обмеження швидкості 50 км/год)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02. Прилад спрямований у бік Києва (обмеження швидкості 50 км/год)

на 43 км + 993 автодороги М-02. Прилад спрямований у бік Чернігова (обмеження швидкості 50 км/год)

на 125 км + 385 автодороги М-02. Прилад спрямований у бік с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтава (3 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Європейська, 155. Прилад спрямований у бік вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Світанкова, 14. Прилад спрямований у бік вул. Юрія Тимошенко (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Маршала Бірюзова, 32. Прилад спрямований у бік вул. Героїв-пожежників (обмеження швидкості 50 км/год)

Миколаїв (2 прилади контролю"КАСКАД")

просп. Героїв України, 20. Прилад спрямований у бік Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Богоявленський, 125. Прилад спрямований у бік вул. Старофортечна (обмеження швидкості 50 км/год)

Харків (3 прилади контролю "КАСКАД")

просп. Науки, 12. Прилад спрямований у бік просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавський Шлях, 62-Б. прилад спрямований у напрямку вул. Євгена Котляра (обмеження швидкості 50 км/год)

Білгородське шосе, 2. Прилад спрямований у напрямку вул. Дерев'янка (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Хуст (3 прилади контролю"КАСКАД")

вул. Львівська, 157. Прилад спрямований у напрямку вул. 9 травня (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Івана Франка, 165. Прилад спрямований у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Волошина, 81. Прилад спрямований у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

Нагадаємо, зараз в автоматичному режимі порушення ПДР фіксують 97 приладів контролю, розташованих у містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, а також на окремих ділянках у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській і Полтавській областях.

На сайті МВС представлена карта розміщення комплексів.