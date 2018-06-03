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3 червня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        03.06.2018 - 00:05
Фото: 3 червня - свята дня (pixabay.com/sogard)
Фото: 3 червня - свята дня (pixabay.com/sogard)

3 червня 2018 року в Україні своє професійне свято відзначають працівники місцевої промисловості і водного господарства

Всі свята 3 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

3 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

3 червня 2018 року Україна відзначає День працівників водного господарства. Це професійне свято людей, так чи інакше пов'язаних з водними ресурсами країни, щорічно святкується в першу неділю червня.

Ще одне українське професійне свято, яке також відзначається в першу літню неділю - це День працівників місцевої промисловості.

У народі 3 червня вшановується Єленін день. У цей день сіяли льон, а дівчата не заплітали кіс, щоб волосся росло довгими і красивими.

Головна прикмета дня: раз на Олену йде дощ, значить осінь буде погана.

3 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1837 році в Англії відкритий перший в світі іподром для скачок.

У 1964 році відбувся дебют відомого колективу "The Rolling Stones" на американському телебаченні.

У 1970 році був отриманий перший штучний ген.

3 червня 1970 року створено перший штучний генФото: 3 червня 1970 року створено перший штучний ген (pixabay.com/qimono)

3 червня: в цей день народилися

У 1843 році - Климент Тімірязєв, російський ботанік, засновник школи фізіології рослин.

У 1926 році - Костянтин Ситник, український вчений, біолог.

У 1928 році - Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.

У 1930 році - Володимир Литвиненко, український живописець.

3 червня: в цей день померли

У 1826 році - Микола Карамзін, російський історик, письменник.

У 1875 році - Жорж Бізе, французький композитор.

У 1899 році - Йоганн Штраус ІІ, відомий австрійський композитор і диригент, "король вальсів".

У 1924 році - Франц Кафка, німецький письменник.

У 1977 році - Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.

Іменинники 3 червня

Сьогодні іменини святкують: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Інклюзивна освіта в Україні (video.rbc.ua)

1 червня: свята і важливі події на цей день
Теги: события, свята
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