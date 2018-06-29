29 червня: свята і важливі події на цей день

29 червня 2018 року в народному календарі - свято Тихона, коли закінчується молоде літо, і настає справжня спека

Всі свята 29 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

29 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає міжнародних або державних свят, проте в багатьох країнах відзначаються національні дати, події та фестивалі. Наприклад, у багатьох містах Іспанії, а також Венесуели, Колумбії, Чилі, Коста-Ріки, Мальти, Перу та ін. Проходить щорічна Винна битва.

29 червня католики відзначають важливе свято в церковному календарі - День святих апостолів Петра і Павла.

У народі 29 червня відзначається Тихон Тихий. Вважалося, що в цей день земля йде тихіше, звірі ховаються по норах і навіть птахи затихають, крім солов'я, який продовжує свої трелі до Петрова дня.

Головна прикмета дня: на Тихона сонце йде тихіше.

Фото: У свято Тихона птиці затихають (pixabay.com/jill111)

29 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1916 році відбувся перший політ літака "Боїнг".

У 1922 році Федір Шаляпін виїхав з Росії.

У 1945 році Закарпаття приєдналося до УРСР згідно з договором між СРСР і Чехословаччиною.

У 1964 році - день народження пульта дистанційного керування телевізором.

У 1974 році британський музичний хіт-парад очолив француз Шарль Азнавур з піснею "She".

У 2007 році в Америці надійшов у продаж перший iPhone.

29 червня: в цей день народилися

У 1798 році - Джакомо Леопарді, італійський філософ і поет.

У 1900 році - Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник і льотчик.

У 1934 році - Людмила Сосюра, українська актриса театру і кіно.

У 1948 році - Ян Пейс, англійський музикант, ударник Руппі "Deep Purple".

У 1964 році - Сосо Павліашвілі, грузинський естрадний співак і композитор.

У 1978 році - Ніколь Шерзінгер, американська співачка і актриса українського походження.

29 червня: в цей день померли

У 1940 році - Пауль Клее, німецький художник і графік, видатний авангардист.

У 1967 році - Джейн Менсфілд, американська актриса, секс-символ Голлівуду.

У 1995 році - Лана Тернер, американська голлівудська кіноактриса.

У 2003 році - Кетрін Хепберн, американська кіноактриса.

У 2016 році - загинув Василь Сліпак, український співак, соліст Паризької національної опери.

2017 році - Олег Яковлєв, російський поп-співак, соліст "Иванушки International".

Іменинники 29 червня

Сьогодні свої іменини святкують: Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, ​​Тихон.

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