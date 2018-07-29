29 липня: свята і важливі події на цей день

Ілюстративне фото (pixabay_com_strecosa)

29 липня відзначають Міжнародний день тигра

Всі свята 29 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

29 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 29 липня відзначається Міжнародний день тигра, присвячений збереженню цих тварин на планеті.

Україна сьогодні святкує День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Також останнім липневе неділю працівники торгівлі України відзначають своє професійне свято.

У народі 29 липня відзначають Финогеев день. Вважалося, що це самий спекотний літній день, селяни в цей період починали жати жито. Головна прикмета: часті тумани – початок грибної пори.

Значущі події в Україні та світі в різні роки

У 1696 році війська російської армії взяли турецьку фортецю Азов.

У 1836 році в Парижі відбулося відкриття Тріумфальної арки.

У 1952 році вперше реактивний літак перелетів без посадки через Тихий океан.

У 1954 році вийшла друком перша частина роману Толкієна "Володар кілець".

В 1965 році в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Help!" групи "The Beatles".

В цей день народилися

У 1817 році – Іван Айвазовський, великий російський художник-мариніст, баталіст.

В 1883 році – Беніто Муссоліні, італійський диктатор, творець фашизму.

В 1888 році – Володимир Зворикін, померлий в цей же день у 1982 році, російський і американський інженер, творець телебачення.

В 1915 році – Павло Кадочников, радянський актор театру і кіно.

У 1945 році – Мірча Луческу, відомий румунський футболіст, тренер.

У 1954 році – Ігор Крутий, видатний радянський композитор.

У 1981 році – Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, пілот "Формули-1".

У 1984 році – Ганна Безсонова, українська гімнастка, багаторазова чемпіонка світу.

В цей день померли

В 1890 році – Вінсент Ван Гог, відомий голландський художник-постімпресіоніст.

У 1986 році – Наталія Ужвій, українська актриса театру і кіно.

У 1995 році – Леонід Бакштаєв, український радянський актор театру і кіно.

У 1999 році – Анатолій Солов'яненко, видатний український оперний співак.

У 1999 році – Олена Фадєєва, радянська актриса театру і кіно.

Іменинники 29 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія Яків.