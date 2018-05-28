28 травня: свята і важливі події на цей день

28 травня в Україні відзначається День краєзнавства, а народні прикмети цього дня пов'язані зі святом Пахома Теплого

Всі свята 28 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

28 травня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Всеукраїнський день краєзнавства - молоде українське свято, яке в 2018 році відзначається вдруге. День краєзнавців був заснований на з'їзді Національноїго краєзнавчого товариства України з метою популяризації вивчення історії, культури, українських звичаїв і традицій.

У церковному православному календарі 28 травня 2018 року - День Святого Духа. Щорічно це свято відзначається наступного дня після Трійці.

Сьогодні відзначається народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрея. Преподобний Пахомій Великий - монах з Єгипту, заснував перший монастир , в якому могли спільно мешкати декілька ченців. Люди помітили, що до дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою. З цим пов'язано багато приказок і прикмет:

Прийшов Пахом - запахло теплом.

На Пахомія тепло - все літо теплим буде.

На Пахома багряний схід - літо буде посушливим, варто чекати пожеж.

На Пахома-Бокогрея швидше досівай пшеницю.

Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці - посіви не зійдуть або згниють.

Фото: 28 травня свято Пахома Теплого (pixabay.com/ddzphoto)

28 травня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1742 році в Лондоні був відкритий перший в світі плавальний басейн під дахом.

У 1763 році почала роботу школа живопису в Києві.

28 травня 1756 року у Франції вперше був приготований Маонський соус, який за однією з історичних версій вважається "батьком" сучасного майонезу.

У 1812 році відбулося підписання Бухарестського мирного договору, за яким Бессарабія увійшла до складу Російської імперії.

У 1925 році в Харкові відбулася перша краєзнавча конференція та був заснований Український комітет краєзнавства.

У 1957 році в Америці була заснована Національна академія грамзапису, яка вручає престижну премію в галузі музики "Греммі".

28 травня: в цей день народилися

У 1908 році - англійський письменник Ян Флемінг, автор романів про Джеймса Бонда.

У 1968 році - австралійська співачка Кайлі Міноуг.

У 1968 році - співак і поет Олексій Лебединський, відомий під псевдонімом "Професор Лебединський".

У 1972 році - український співак, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський.

У 1985 році - британська актриса Кері Малліган.

28 травня: в цей день померли

У 1849 році - Анна Бронте, одна з трьох сестер англійських письменниць.

У 1914 році - Поль Маузер, німецький конструктор, зброяр

У 1916 році - український письменник. вчений, громадський діяч Іван Франко.

У 1937 році - Альфред Адлер, один із засновників сучасної психіатрії.

Іменинники 28 травня

Сьогодні іменини святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом.

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