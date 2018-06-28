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28 червня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        28.06.2018 - 00:05
Фото: свята та події 28 червня (pixabay.com/AdinaVoicu)
Фото: свята та події 28 червня (pixabay.com/AdinaVoicu)

28 червня 2018 у Україні відзначається державне свято - День Конституції

Всі свята 28 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

28 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначається національне державне свято - День Конституції. Цей день приурочений до знаменної дати 1996 року, коли була прийнята перша Конституція незалежної держави.

У народі 28 червня відзначають день Фіта і Амоса. Вважалося, що це останній день, коли ще можна сіяти жито для гарного врожаю. Також в цей період визріває овес, і селяни не пускали худобу в поля, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Головні прикмети дня: дощ на Фіта - погано для жита, зате на Амос добре росте овес.

28 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1569 році укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитої.

У 1651 році почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої.

У 1914 році - початок Першої світової війни.

У 1919 році був укладений Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, і заснована Ліга Націй.

У 1922 році створена прокуратура України.

У 1940 році відбулося приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР.

У 1967 році Ізраїль анексував східний Єрусалим.

День Конституции в Украине - 28 июняФото: День Конституції в Україні - 28 червня (pixabay.com/danielsfotowelt)

28 червня: в цей день народилися

У 1577 році - Пітер Рубенс, відомий фламандський живописець епохи бароко.

У 1712 році - Жан Жак Руссо, французький письменник і філософ епохи Просвітництва.

У 1902 році - Річард Чарльз Роджерс, популярний американський композитор.

У 1949 році - Олександр Панкратов-Чорний, російський режисер і актор.

У 1971 році - Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors".

28 червня: в цей день померли

У 1914 році - убитий Франц Фердинанд, австрійський ерцгерцог, з вбивства якого почалася Перша світова війна.

У 1922 році - Велимир Хлєбніков, російський поет, прозаїк, основоположник російського футуризму.

У 1942 році - Янка Купала, народний поет Білорусі.

Іменинники 28 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Августин, Григорій, Єфрем, Кіра, Лазар, Михайло, Семен, Федір.

День Конституції України (video.rbc.ua)

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Теги: события, свята
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