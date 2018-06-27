27 червня: свята і важливі події на цей день

27 червня 2018 року в усьому світі відзначається День рибальства
Всі свята 27 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні в світі відзначається День мікро-, малих і середніх підприємств - це абсолютно молоде свято, яке було засноване в 2017 році під егідою ООН і присвячене значущим в економіці країн підприємствам, на яких працює невелике число людей.
Також щорічно 27 червня, починаючи з 1985 року, рибалки усього світу і любителі риби відзначають Всесвітній день рибальства.
У народі 27 червня слідом за Килиною Гречишницею приходить Єлисей Гречкосій. В цей період селяни продовжували сіяти гречку, а ще освячували новий одяг, щоб він приносив удачу свому господарю.
Головна прикмета дня: дощ на Єлисея - до сирої погоди на найближчі півтора місяці.
Фото: Дощ на Єлисея - до негоди протягом 7 тижнів (pixabay.com/danielsfotowelt)
У 1615 році в Європу було завезено чай.
У 1834 році був відкритий найстаріший в Україні Київський університет.
1910 році в Росії було прийнято Столипінське аграрне законодавство.
У 1931 році в США був виданий патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота.
У 1941 році були створені бойові реактивні установки БМ-13 ("Катюші").
У 1964 році у Вашингтоні було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку.
У 1967 році в Англії встановлено перший в світі банкомат з видачі готівки.
У 1838 році - Петер Пауль Маузер, німецький конструктор і зброяр.
У 1880 році - Хелен Келлер, відома слепоглухая американська письменниця і громадський діяч.
У 1940 році - Борис Хмельницький, радянський актор театру і кіно, співак.
У 1966 році - Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер ("Зоряні війни" і ін.)
У 1975 році - Тобі Магуайр, американський актор ("Людина-павук" і ін.)
У 1574 році - Джорджо Вазарі, італійський живописець, архітектор, письменник, автор біографій "Життєписи".
У 1944 році - загинула Віра Менчик, російська шахістка, перша чемпіонка світу з шахів.
У 2001 році - Туве Янссон, фінська письменниця, автор книг про Мумі-тролів.
У 2017 році - Майкл Бонд, англійський письменник, автор історій про ведмежа Паддінгтоні.
Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло.
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