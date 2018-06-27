27 червня: свята і важливі події на цей день

27 червня 2018 року в усьому світі відзначається День рибальства

Всі свята 27 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

27 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в світі відзначається День мікро-, малих і середніх підприємств - це абсолютно молоде свято, яке було засноване в 2017 році під егідою ООН і присвячене значущим в економіці країн підприємствам, на яких працює невелике число людей.

Також щорічно 27 червня, починаючи з 1985 року, рибалки усього світу і любителі риби відзначають Всесвітній день рибальства.

У народі 27 червня слідом за Килиною Гречишницею приходить Єлисей Гречкосій. В цей період селяни продовжували сіяти гречку, а ще освячували новий одяг, щоб він приносив удачу свому господарю.

Головна прикмета дня: дощ на Єлисея - до сирої погоди на найближчі півтора місяці.

Фото: Дощ на Єлисея - до негоди протягом 7 тижнів (pixabay.com/danielsfotowelt)

27 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1615 році в Європу було завезено чай.

У 1834 році був відкритий найстаріший в Україні Київський університет.

1910 році в Росії було прийнято Столипінське аграрне законодавство.

У 1931 році в США був виданий патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота.

У 1941 році були створені бойові реактивні установки БМ-13 ("Катюші").

У 1964 році у Вашингтоні було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку.

У 1967 році в Англії встановлено перший в світі банкомат з видачі готівки.

27 червня: в цей день народилися

У 1838 році - Петер Пауль Маузер, німецький конструктор і зброяр.

У 1880 році - Хелен Келлер, відома слепоглухая американська письменниця і громадський діяч.

У 1940 році - Борис Хмельницький, радянський актор театру і кіно, співак.

У 1966 році - Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер ("Зоряні війни" і ін.)

У 1975 році - Тобі Магуайр, американський актор ("Людина-павук" і ін.)

27 червня: в цей день померли

У 1574 році - Джорджо Вазарі, італійський живописець, архітектор, письменник, автор біографій "Життєписи".

У 1944 році - загинула Віра Менчик, російська шахістка, перша чемпіонка світу з шахів.

У 2001 році - Туве Янссон, фінська письменниця, автор книг про Мумі-тролів.

У 2017 році - Майкл Бонд, англійський письменник, автор історій про ведмежа Паддінгтоні.

Іменинники 27 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло.

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