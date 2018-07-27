27 липня: свята і важливі події на цей день

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27 липня відзначають день системного адміністратора

Всі свята 27 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

27 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно в останню липневу п'ятницю, всі системні адміністратори світу відзначають своє професійне свято, яке у 2018 році припадає на 27 липня.

У народі 27 липня вшановують День Акилы та Онисима. Вважалося, що з цього періоду починають жовтіти листя на деревах, а на поля налітає нечиста сила з вітрами і грозами, від якої слід вартувати урожай. Головна прикмета дня: якщо на Акилы йдуть дощі – до багатого врожаю грибів.

Значущі події в Україні та світі в різні роки

В 1827 році у Росії створено перше страхове товариство.

У 1866 році прокладено трансатлантичний телеграфний кабель між Англією і Америкою.

У 1900 році – День народження головного американського бутерброда "на ходу" – гамбургера.

У 1921 році в Канаді вперше був отриманий Фредерік інсулін.

У 2002 році у Львові сталася найбільша трагедія в історії світових авіашоу, в результаті падіння літака Су-27 загинуло понад 70 людей.

В цей день народилися

В 1876 році – Володимир Гіппіус, російський поет Срібного століття,

В 1915 році – Маріо Дель Монако, великий італійський оперний співак-тенор.

У 1923 році – Масутацу Ояма, знаменитий майстер карате, засновник стилю Кекусинкай.

У 1929 році – Іван Гнатюк, український поет, перекладач.

У 1936 році – Маріс Лієпа, відомий радянський артист балету.

В цей день померли

У 1660 році – Джованні Баттіста Ванни, італійський художник, гравер, зодчий.

В 1841 році – Михайло Лермонтов, великий російський поет.

У 1873 році – Федір Тютчев, російський поет.

У 1981 році – Вільям Уайлер, оскароносний американський режисер, продюсер.

У 1984 році – Джеймс Мейсон, англійський актор.

У 2013 році – Ілля Сегалович, російський програміст, засновник компанії "Яндекс".

Іменинники 27 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.