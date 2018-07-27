27 липня: свята і важливі події на цей день

27 липня відзначають день системного адміністратора
Всі свята 27 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Щорічно в останню липневу п'ятницю, всі системні адміністратори світу відзначають своє професійне свято, яке у 2018 році припадає на 27 липня.
У народі 27 липня вшановують День Акилы та Онисима. Вважалося, що з цього періоду починають жовтіти листя на деревах, а на поля налітає нечиста сила з вітрами і грозами, від якої слід вартувати урожай. Головна прикмета дня: якщо на Акилы йдуть дощі – до багатого врожаю грибів.
В 1827 році у Росії створено перше страхове товариство.
У 1866 році прокладено трансатлантичний телеграфний кабель між Англією і Америкою.
У 1900 році – День народження головного американського бутерброда "на ходу" – гамбургера.
У 1921 році в Канаді вперше був отриманий Фредерік інсулін.
У 2002 році у Львові сталася найбільша трагедія в історії світових авіашоу, в результаті падіння літака Су-27 загинуло понад 70 людей.
В 1876 році – Володимир Гіппіус, російський поет Срібного століття,
В 1915 році – Маріо Дель Монако, великий італійський оперний співак-тенор.
У 1923 році – Масутацу Ояма, знаменитий майстер карате, засновник стилю Кекусинкай.
У 1929 році – Іван Гнатюк, український поет, перекладач.
У 1936 році – Маріс Лієпа, відомий радянський артист балету.
У 1660 році – Джованні Баттіста Ванни, італійський художник, гравер, зодчий.
В 1841 році – Михайло Лермонтов, великий російський поет.
У 1873 році – Федір Тютчев, російський поет.
У 1981 році – Вільям Уайлер, оскароносний американський режисер, продюсер.
У 1984 році – Джеймс Мейсон, англійський актор.
У 2013 році – Ілля Сегалович, російський програміст, засновник компанії "Яндекс".
Сьогодні свої іменини відзначають: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.