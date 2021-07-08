Більше 26 млрд гривень пішло на боротьбу з COVID-19 у цьому році: на що витратили кошти
За шість місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі 26,3 млрд гривень. Більшість із них пішла на закупку вакцини та надання медичної допомоги.
Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:
- на оплату закладам охорони здоров’я за надану пацієнтам стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації населення в рамках програми медичних гарантій – 9,8 млрд грн;
- на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,3 млрд грн;
- на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 1,8 млрд грн, у тому числі 1,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
- виплати закладам Національної Академії Медичних Наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;
- на субвенцію на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;
- на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;
- на виплату матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 0,8 млрд грн;
- на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд гривень;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 в закладах освіти – 15,1 млн гривень.