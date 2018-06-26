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26 червня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        26.06.2018 - 00:05
Фото: свята та події 26 червня (pixabay.com/realworkhard)
Фото: свята та події 26 червня (pixabay.com/realworkhard)

26 червня 2018 року відзначається кілька пам'ятних дат з ініціативи ООН, а в народному календарі сьогодні свято Килини Гречишниці

Всі свята 26 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

26 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно, починаючи з 1987 року, в цей день відзначається Міжнародний день боротьби з наркотиками, а також їх незаконним обігом, з метою звільнення суспільства від наркоманії.

Також 26 червня з 1997 року проголошений ООН як Міжнародний день на підтримку жертв тортур, заходи якого спрямовані проти нелюдського впливу і приниження людей.

У народі 26 червня вшановується Килина Гречишниця. Цей день був присвячений гречці: з неї варили кашу і пригощали жебраків, також в цей період її сіяли.

Головна прикмета дня: якщо багато комарів - до гарної погоди.

26 червня - літнє народне свято АкиліниФото: 26 червня - літнє народне свято Килини (pixabay.com/congerdesign)

26 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1896 році був відкритий перший в світі кінотеатр у США.

У 1938 році відбулися перші вибори до Верховної Ради України.

У 1945 році був підписаний Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).

У 1954 році здійснено пуск першої в СРСР і світі атомної електростанції.

У 1957 році вперше в світі було зареєстровано наукове відкриття в Державному реєстрі відкриттів СРСР.

26 червня: в цей день народилися

У 1918 році - Василь Бережний, український письменник і журналіст.

У 1927 році - Володимир Мотиль, радянський кінорежисер.

У 1939 році - Віталій Куценко, український диригент.

У 1979 році - Райан Теддер, американський композитор, вокаліст групи "OneRepublic", продюсер.

26 червня: в цей день померли

У 363 році - Флавій Клавдій Юліан, римський імператор, ритор, філософ.

У 1810 році - Жозеф-Мішель Монгольф'є французький винахідник повітряної кулі.

У 1941 році - Микола Гастелло, радянський військовий льотчик, відомий своїм подвигом під час Великої Вітчизняної війни.

У 1977 році - Сергій Лемешев, радянський оперний співак, ліричний тенор.

Іменинники 26 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

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Теги: события, свята
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