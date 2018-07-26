26 липня: свята і важливі події на цей день

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26 липня в народі вшановується Гаврило Літній

Всі свята 26 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

26 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

26 липня любителі першого у світі штучно створеного мови відзначають День есперанто.

У народі 26 липня вшановується Гаврило Літній. У цей період наливається стигле зерно і триває жнива. Прикмети дня:

суха погода на Гаврила – до сухої осені;

проливні дощі – до загибелі врожаю;

якщо ластівки низько літають – до глибокої осені.

Значущі події в Україні та світі в різні роки

У 1708 році гетьман Мазепа наказав стратити українського діяча Василя Кочубея.

У 1709 році Петро I відвідав Київ після Полтавської перемоги.

У 1805 році відбулося виверження вулкана Везувію з численними жертвами і руйнуванням Неаполя.

У 1887 році у Польщі вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто.

В 1908 році в Парижі фінішували перші кругосвітні автомобільні гонки, що стартували в лютому з Нью-Йорка.

У 1925 році здійснив зліт перший радянський пасажирський літак "К-1".

У 1957 році СРСР вперше здійснив запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

В цей день народилися

У 1856 році – Джордж Бернард Шоу, відомий британський письменник, драматург.

В 1885 році – Андре Моруа, французький письменник, романіст, есеїст.

В 1912 році – Микола Парфьонов, російський радянський актор театру і кіно.

В 1943 році – Мік Джаггер, знаменитий англійський музикант, вокаліст групи "The Rolling Stones".

У 1949 році – Роджер Тейлор, англійський музикант, ударник групи "Queen".

У 1959 році – Кевін Спейсі, американський актор, кінорежисер.

В 1964 році – Сандра Буллок, американська актриса.

В цей день померли

В 1976 році – Микола Носов, радянський дитячий письменник.

У 1994 році – Анатолій Насєдкін, радянський український художник.

У 2013 році – Джей Джей Кейл, американський гітарист, співак, автор пісень.

Іменинники 26 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.