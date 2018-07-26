26 липня: свята і важливі події на цей день

26 липня в народі вшановується Гаврило Літній
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26 липня любителі першого у світі штучно створеного мови відзначають День есперанто.
У народі 26 липня вшановується Гаврило Літній. У цей період наливається стигле зерно і триває жнива. Прикмети дня:
У 1708 році гетьман Мазепа наказав стратити українського діяча Василя Кочубея.
У 1709 році Петро I відвідав Київ після Полтавської перемоги.
У 1805 році відбулося виверження вулкана Везувію з численними жертвами і руйнуванням Неаполя.
У 1887 році у Польщі вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто.
В 1908 році в Парижі фінішували перші кругосвітні автомобільні гонки, що стартували в лютому з Нью-Йорка.
У 1925 році здійснив зліт перший радянський пасажирський літак "К-1".
У 1957 році СРСР вперше здійснив запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
У 1856 році – Джордж Бернард Шоу, відомий британський письменник, драматург.
В 1885 році – Андре Моруа, французький письменник, романіст, есеїст.
В 1912 році – Микола Парфьонов, російський радянський актор театру і кіно.
В 1943 році – Мік Джаггер, знаменитий англійський музикант, вокаліст групи "The Rolling Stones".
У 1949 році – Роджер Тейлор, англійський музикант, ударник групи "Queen".
У 1959 році – Кевін Спейсі, американський актор, кінорежисер.
В 1964 році – Сандра Буллок, американська актриса.
В 1976 році – Микола Носов, радянський дитячий письменник.
У 1994 році – Анатолій Насєдкін, радянський український художник.
У 2013 році – Джей Джей Кейл, американський гітарист, співак, автор пісень.
Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.