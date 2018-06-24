Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

24 червня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        24.06.2018 - 00:05
Фото: свята та події 24 червня (pixabay.com/skeeze)
Фото: свята та події 24 червня (pixabay.com/skeeze)

24 червня 2018 року в Україні відзначається День молоді

Всі свята 24 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

24 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

У 2018 році на 24 червня випадає національне свято - День молоді України, який українські юнаки і дівчата щорічно відзначають в останню неділю червня.

Католики 24 червня святкують Різдво Іоанна Предтечі - церковне свято, встановлене на честь народження Іоанна Хрестителя, у якого прийняв хрещення Ісус.

У народі 24 червня відзначається день Варнави. Вважалося, що це день розгулу нечистої сили, яка ділить між собою сфери впливу на людей.

Головна прикмета дня: на Варнаву не можна рвати траву.

24 червня День молоді в Україні Фото: 24 червня День молоді в Україні (pixabay.com/jill111)

24 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1717 році - день установи таємного товариства масонства.

У 1812 році - початок Великої Вітчизняної війни 1812 року, коли Наполеон вторгся до Росії.

У 1934 році українська столиця була перенесена з Харкова до Києва.

У 1941 році утворено Радянське Інформбюро, що давало зведення про військові дії.

У 1945 році в Москві пройшов історичний Парад Перемоги на Красній площі з киданням нацистських прапорів.

У 1951 році в Америці почалося комерційне кольорове телемовлення.

У 1990 році в Москві пройшов останній концерт Віктора Цоя і групи "Кіно".

24 червня: в цей день народилися

У 1888 році - Микола Смолич, радянський український актор і режисер.

У 1920 році - Володимир Харитонов, відомий радянський поет-пісняр, ("День Перемоги" та ін.)

У 1987 році - Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, кращий бомбардир "Барселони".

24 червня: в цей день померли

У 1935 році - Карлос Гардель аргентинський співак і композитор.

У 1962 році - Анатолій Марієнгоф російський поет, драматург.

У 1976 році - Імоджен Каннінгем, відома американська жінка-фотограф.

У 2008 році - Олександр Мартинець, український художник-графік.

Іменинники 24 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Варнава, Єфрем, Марія.

День молоді в Україні 24 червня (video.rbc.ua)

22 червня: свята і важливі події на цей день
Теги: события, свята
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся