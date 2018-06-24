24 червня: свята і важливі події на цей день

24 червня 2018 року в Україні відзначається День молоді

Всі свята 24 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

24 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

У 2018 році на 24 червня випадає національне свято - День молоді України, який українські юнаки і дівчата щорічно відзначають в останню неділю червня.

Католики 24 червня святкують Різдво Іоанна Предтечі - церковне свято, встановлене на честь народження Іоанна Хрестителя, у якого прийняв хрещення Ісус.

У народі 24 червня відзначається день Варнави. Вважалося, що це день розгулу нечистої сили, яка ділить між собою сфери впливу на людей.

Головна прикмета дня: на Варнаву не можна рвати траву.

Фото: 24 червня День молоді в Україні (pixabay.com/jill111)

24 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1717 році - день установи таємного товариства масонства.

У 1812 році - початок Великої Вітчизняної війни 1812 року, коли Наполеон вторгся до Росії.

У 1934 році українська столиця була перенесена з Харкова до Києва.

У 1941 році утворено Радянське Інформбюро, що давало зведення про військові дії.

У 1945 році в Москві пройшов історичний Парад Перемоги на Красній площі з киданням нацистських прапорів.

У 1951 році в Америці почалося комерційне кольорове телемовлення.

У 1990 році в Москві пройшов останній концерт Віктора Цоя і групи "Кіно".

24 червня: в цей день народилися

У 1888 році - Микола Смолич, радянський український актор і режисер.

У 1920 році - Володимир Харитонов, відомий радянський поет-пісняр, ("День Перемоги" та ін.)

У 1987 році - Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, кращий бомбардир "Барселони".

24 червня: в цей день померли

У 1935 році - Карлос Гардель аргентинський співак і композитор.

У 1962 році - Анатолій Марієнгоф російський поет, драматург.

У 1976 році - Імоджен Каннінгем, відома американська жінка-фотограф.

У 2008 році - Олександр Мартинець, український художник-графік.

Іменинники 24 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Варнава, Єфрем, Марія.

День молоді в Україні 24 червня (video.rbc.ua)