23 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 23 червня і знаменні події цього дня

Всі свята 23 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

23 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 23 червня світ відзначає Міжнародний Олімпійський день, організований на честь відродження сучасного олімпійського руху.

З 2003 року 23 червня проголошений в світі як День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

України 23 червня вшановує своїх держслужбовців в їхнє професійне свято - День державної служби.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день вдів, заходи якого покликані допомогти сім'ям, які залишилися без чоловіків.

У народі 23 червня вшановується Тимофій. Вважалося, що в цей день відбуваються різні тривожні знаки, і потрібно бути уважним до знаків долі.

Головна прикмета дня: знамення на Тимофія грозою загрожують.

Фото: 23 червня Міжнародний Олімпійський день (pixabay.com/Gellinger)

23 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1803 році у Франції був спущений на воду перший пароплав.

У 1846 році бельгійський майстер Адольф Сакс запатентував саксофон.

У 1868 році в Америці була запатентована друкарська машинка.

У 1894 році - день утворення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У 1917 році Україна прийняла Перший Універсал і проголосила автономію в складі Росії.

У 1919 році українським Раднаркомом був націоналізований Київський міський музей.

У 1998 році вперше в світі була проведена пересадка клітини людського мозку.

23 червня: в цей день народилися

У 1889 році - Анна Ахматова, російська поетеса.

У 1894 році - Альфред Кінсі, американський біолог, основоположник сексології.

У 1931 році - Григорій Кохан, український кінорежисер і сценарист.

У 1965 році - Валерій Меладзе, російський співак, продюсер.

23 червня: в цей день померли

У 1852 році - Карл Брюллов, російський живописець, монументаліст.

У 1891 році - Вільгельм Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу.

У 1956 році - Рейнгольд Глієр, радянський український композитор, диригент.

Іменинники 23 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

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