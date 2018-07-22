22 липня: свята і важливі події на цей день

22 липня 2018 року відзначається міжнародне спортивне свято - День боксу
Всі свята 22 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
22 липня вперше в 2018 році відзначається спортивне свято - Міжнародний день боксу.
У народі 22 липня вшановуються Панкратій і Кирило. У цей день збирали чорниці і перший урожай огірків.
Головна прикмета дня стосувалася чорниці: якщо ягода вродила багато, зима буде морозною.
Фото: За прикметою, 22 липня потрібно пробувати огірки нового врожаю (pixabay.com/josealbafotos)
У 1793 році вперше європеєць, шотландський мандрівник Олександр Маккензі, перетнув Канаду.
У 1806 році закінчилося перша російська кругосвітня подорож судна "Нева" під командуванням Юрія Лисянського.
У 1921 році вийшов перший фейлетон Остапа Вишні в газеті "Селянська правда".
У 1944 році був створений Міжнародний валютний фонд.
У 1946 році прийнято Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
У 1596 році - Михайло Федорович, російський цар, перший з династії Романових.
У 1711 році - Георг Вільгельм Ріхман, російський фізик, новатор в дослідженні електрики.
У 1895 році - Павло Сухий, радянський авіаконструктор, творець реактивних літаків Су.
У 1946 році - Мірей Матьє, відома французька співачка.
У 1949 році - Джуна Давіташвілі, радянська цілителька, астролог.
У 1951 році - Олег Газманов, російський співак, поет, композитор.
У 1971 році - Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, співак.
У 1992 році - Селена Гомес, американська актриса і співачка.
У 1498 році - Франческо Боттічині, італійський художник епохи Відродження.
У 1934 році - Джон Діллінджер, американський злочинець, найвідоміший грабіжник банків.
У 1958 році - Михайло Зощенко, радянський письменник.
У 1992 році - Уейн Макларен, американський каскадер, модель, "Ковбой Мальборо", який помер від раку легенів.
У 2004 році - Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.
У 2012 році - Богдан Ступка, український актор театру і кіно, міністр культури і мистецтв України.
Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.
Боксерські битви поглядів (video.rbc.ua)