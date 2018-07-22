22 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 22 липня - День боксу(pixabay.com/klimkin)

22 липня 2018 року відзначається міжнародне спортивне свято - День боксу

Всі свята 22 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

22 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

22 липня вперше в 2018 році відзначається спортивне свято - Міжнародний день боксу.

У народі 22 липня вшановуються Панкратій і Кирило. У цей день збирали чорниці і перший урожай огірків.

Головна прикмета дня стосувалася чорниці: якщо ягода вродила багато, зима буде морозною.

Фото: За прикметою, 22 липня потрібно пробувати огірки нового врожаю (pixabay.com/josealbafotos)

22 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1793 році вперше європеєць, шотландський мандрівник Олександр Маккензі, перетнув Канаду.

У 1806 році закінчилося перша російська кругосвітня подорож судна "Нева" під командуванням Юрія Лисянського.

У 1921 році вийшов перший фейлетон Остапа Вишні в газеті "Селянська правда".

У 1944 році був створений Міжнародний валютний фонд.

У 1946 році прийнято Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

22 липня: в цей день народилися

У 1596 році - Михайло Федорович, російський цар, перший з династії Романових.

У 1711 році - Георг Вільгельм Ріхман, російський фізик, новатор в дослідженні електрики.

У 1895 році - Павло Сухий, радянський авіаконструктор, творець реактивних літаків Су.

У 1946 році - Мірей Матьє, відома французька співачка.

У 1949 році - Джуна Давіташвілі, радянська цілителька, астролог.

У 1951 році - Олег Газманов, російський співак, поет, композитор.

У 1971 році - Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, співак.

У 1992 році - Селена Гомес, американська актриса і співачка.

22 липня: в цей день померли

У 1498 році - Франческо Боттічині, італійський художник епохи Відродження.

У 1934 році - Джон Діллінджер, американський злочинець, найвідоміший грабіжник банків.

У 1958 році - Михайло Зощенко, радянський письменник.

У 1992 році - Уейн Макларен, американський каскадер, модель, "Ковбой Мальборо", який помер від раку легенів.

У 2004 році - Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.

У 2012 році - Богдан Ступка, український актор театру і кіно, міністр культури і мистецтв України.

Іменинники 22 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Боксерські битви поглядів (video.rbc.ua)