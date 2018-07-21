21 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 21 липня - свята дня (pixabay.com/Free-Photos)

21 липня 2018 року - свята, значущі події, народні прикмети і іменинники цього дня

Всі свята 21 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

21 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх або міжнародних свят. Зате багато країн відзначають державні та національні значущі дати. Наприклад, в Туркменістані вшановують медиків, в Білорусі відзначають стародавнє землеробське свято Зажинки, а Бельгія святкує свій Національний день.

У православних 21 липня святкування на честь явлення Казанської ікони Божої Матері.

У народі 21 липня вшановується Прокопій Жнець (Зажинки). З цього дня було прийнято жати жито і заготовляти сіно для худоби.

Головна прикмета дня: на Прокопія зріє чорниця - йде жнива хвацько.

Фото: 21 липня - народне свято Зажинки (pixabay.com/josealbafotos)

21 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1613 році в Москві пройшла коронація Михайла Федоровича Романова, родоначальника династії на російському престолі.

У 1906 році Петро Столипін став главою уряду Росії.

У 1918 році татари попросили Німеччину оголосити Крим татарським ханством.

У 1969 році американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця.

У 1983 році на антарктичній станції "Восток" була відзначена найнижча температура на Землі за всю історію спостереження -89,2 ° C.

21 липня: в цей день народилися

У 356 році до н.е. - Олександр Македонський, цар Македонії, видатний полководець.

У 1899 році - Ернест Хемінгуей, відомий американський письменник.

У 1925 році - Гліб Стриженов, радянський актор театру і кіно.

У 1948 році - Михайло Задорнов, радянський і російський письменник-сатирик.

У 1951 році - Робін Вільямс, американський актор, комік, сценарист.

У 1956 році - Майкл Коннеллі, американський письменник, автор детективів.

У 1969-му - Авраам Руссо, російський естрадний співак.

21 липня: в цей день померли

У 1907 році - Миколу Грігореську, видатний румунський художник.

У 1968 році - Рут Сен-Дені, американська танцівниця, хореограф, педагог.

У 1970 році - Михайло Герасимов, радянський антрополог, археолог, скульптор.

У 2004 році - Едвард Льюїс, відомий американський генетик.

Іменинники 21 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Дмитро, Микола, Прокіп, Федір.

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