В 2025 году программу "єВідовлення" будет финансировать Банк развития Совета Европы: подробности

Она напомнила, что для финансирования программы "єВідовлення" в 2025 году в госбюджете предусмотрели лишь 4 млрд, при том, что общая потребность в средствах на программу в год составляет не менее 20 млрд гривен. Исключение составляют выплаты для внутренне перемещенных лиц, поскольку для этих целей Правительство выделило дополнительные 15 млрд. Но поскольку на программу рассчитывают не только переселенцы, проблема поиска средств на это сейчас стоит довольно остро.

"К финансированию программы уже приобщались международные финансовые учреждения. Так, Всемирный Банк еще в 2023 году предоставил для выплат дополнительные 200 млн долларов и тогда речь шла о компенсации за поврежденное жилье. В нынешнем году к финансированию присоединился и Банк развития Совета Европы, которые подписал соглашение об этом в июне и выплаты касались этапа компенсаций за уничтоженное жилье. Речь шла о сумме в 100 млрд евро, что позволило профинансировать выплаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен", - сообщила Шуляк.

Парламентарий добавила, эти финансовые учреждения высоко оценили эффективность программы и ее прозрачные механизмы, поэтому сейчас идут переговоры о продолжении помощи в ее финансировании. Так, Банк развития Совета Европы также подтвердил свою способность и свое желание подписать дополнительные документы, чтобы приобщиться к финансированию программы "єВідовлення" и 2025 году.

"Поэтому я с оптимизмом смотрю на возможность продолжать выплаты по программе "еВідновлення" - и парламент, и правительство должны приложить все возможные усилия для этого. Напомню, в первой редакции бюджета на 2025 год средств на программу не заложили вообще. Но нам удалось добиться пересмотра этой позиции и в итоге появилась сумма в 4 млрд гривен. Далее удалось найти 15 млрд гривен для выплат компенсаций ВПЛ. Теперь мы видим готовность приобщиться к финансированию международных финучреждений. Соответственно, к оптимизму есть определенные основания", - отметила Шуляк.

Нардеп также отметила, что средства на программу можно будет привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом.

"Сейчас продолжаются переговоры о передаче этих средств. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим. Половина из них может пойти на оборонные нужды, другая половина - на восстановление Украины. А поскольку программа "єВідовлення" - неотъемлемая часть восстановления Украины, вполне логично, что часть этих средств можно будет выделить под нужды программы", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплатам средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.