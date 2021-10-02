В 2022 році з лінії зійде перша українська вакцина, - Ляшко

Голова МОЗ Віктор Лякшо розповів, коли може з’явитися перша українська вакцина. В кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва.

За словами Ляшка, наразі в Харкові розпочався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу й коронавірусу. В кінці 2021 року будуть відомі терміни дедлайну виробництва препарату. Перша українська вакцина зійде з ліній вже у 2022 році.

"У Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та ковіду. І на етапі підписання меморандуму на інвестиції. До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - заявив Віктор Ляшко.