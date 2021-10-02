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В 2022 році з лінії зійде перша українська вакцина, - Ляшко

Автор: Сергій Пишкін

Голова МОЗ Віктор Лякшо розповів, коли може з’явитися перша українська вакцина. В кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

За словами Ляшка, наразі в Харкові розпочався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу й коронавірусу. В кінці 2021 року будуть відомі терміни дедлайну виробництва препарату. Перша українська вакцина зійде з ліній вже у 2022 році.

"У Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та ковіду. І на етапі підписання меморандуму на інвестиції. До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розпочала переговори щодо виробництва мРНК-вакцини від коронавірусу.

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що в Харкові вироблятимуть першу українську вакцину проти коронавірусу.

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