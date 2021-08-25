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У 2021 році світове виробництво автомобілів скоротиться на 7-9 млн одиниць

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Середа 25 серпня 2021 08:16
У 2021 році світове виробництво автомобілів скоротиться на 7-9 млн одиниць Фото: складальний конвеєр на заводі Ford (Ford)
Автор: Вадим Добровольский

Падіння виробництва автомобілів у світі в 2021 році складе 7-9 млн одиниць. Причина - гострий дефіцит чіпів, від якого автоіндустрія страждає з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консалтингову компанію BCG.

Розрахунок виконано американською консалтинговою компанією Boston Consulting Group (BCG). При підготовці прогнозу були використані різні дані - статистика виробництва автомобільних компаній, звіти аналітичного агентства IHS Markit, огляди ЗМІ, власні звіти компанії.

Як відзначають в BCG, за підсумками першого кварталу 2021 року сумарне зниження випуску автомобілів у світі склало 1,4 млн одиниць. Найбільш сильним падіння було в Європі (майже на на 429 тисяч машин), а слідом йдуть Китай (377 тисяч) і Північна Америка (354,5 тисяч).

У другому кварталі тенденція посилилася: світове виробництво скоротилося ще на 2,6 млн одиниць. Цього разу антилідером стала Північна Америка (на 867 тисяч машин), за нею - Європа (743 тисячі) і Китай (420 тисяч).

Якщо говорити про окремі компанії, то у першому півріччі найбільш сильно постраждав автоконцерн Ford, який недовипустив понад 700 тисяч автомобілів. Далі йдуть Stellantis (Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep та ін.) з падінням майже 600 тисяч одиниць і Renault-Nissan-Mitsubishi (понад 415 тисяч).

За прогнозом Boston Consulting Group, до кінця 2021 року подальше зниження випуску автомобілів через дефіцит чіпів складе ще 3-5 млн одиниць. Вихід з напівпровідникової кризи можливий не раніше другого кварталу 2022 року

Нагадаэмо, у Європі стартував продаж ефектного мінівена Hyundai Staria. Ціни починаються з позначки 56 тисяч євро.

Також повідомлялося, що кросовер BMW X5 перевели на водень. Концепт-кар iX5 Hydrogen представлять у вересні на Мюнхенському автосалоні.

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