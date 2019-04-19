У 2018 році збиток "Запоріжгазу" збільшився більш ніж на 100 млн гривень

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Головною причиною фінансових втрат є занижений тариф

У ПАТ "Запоріжгаз" пройшло чергове загальні збори акціонерів. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт, баланс і напрямки розвитку компанії на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

Збиток компанії в 2018 році склав 202,5 млн гривень. Це на 160 млн гривень більше, ніж у 2017 році.

"Вже котрий рік поспіль "Запоріжгаз" закінчує рік із збитками. Головною причиною фінансових втрат є занижений тариф, який не переглядався кілька років. Неодноразово до НКРЕКП прямували обґрунтування перегляду діючого тарифу на послуги з розподілу природного газу, але тариф досі на рівні 2016 року", - зазначила фінансовий директор ПАТ "Запоріжгаз" Юлія Омельченко.

За словами прес-служби, черговим етапом реалізації комплексної стратегії переходу до європейських стандартів клієнтського сервісу газової галузі Запорізького регіону стало відкриття трьох центрів обслуговування клієнтів, два з яких відкриті в 2018 році. У поточному році компанія планує відкриття трьох аналогічних центрів у районних центрах Запорізької області.

"У рамках виконання плану розвитку підприємства на 2018 рік проведено реконструкцію 78 ШРП, реконструкцію 174 установок захисту від електро-хімічної корозії споруд систем газопостачання, реконструкцію 23 ГРП і капітальний ремонт 2 будівель ГРП, реконструкцію 1,075 км газопроводів. Всього на реконструкцію та капітальний ремонт газорозподільних систем регіону компанією витрачено 20,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що в 2019 році компанія планує виконання плану розвитку газорозподільної системи регіону, здійснення регламентних робіт на газопроводах. Обсяг інвестицій в газові мережі в цьому році складе 27,2 млн гривень.