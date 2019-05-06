У 2018 році "Миколаївгаз" приєднав до системи газопостачання близько 170 об'єктів

У минулому році ПАТ "Миколаївгаз" приєднало до системи газопостачання 173 об'єкта. Будівельно-монтажні роботи по прокладанню газових мереж були здійснені на 76 об'єктах по схемі стандартного приєднання і 97 - нестандартного. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 2018 році Центр обслуговування клієнтів прийняв близько 400 заяв на приєднання до газорозподільної системи, серед яких 62 на стандартне приєднання до газової мережі і 317 - на нестандартне. У компанії відзначають, що як і в попередні кілька років, більше всього людей газифікуються саме в Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що ставки приєднання до газорозподільної системи встановлюються Національною комісією з енергетики і комунальних послуг окремо для кожної компанії. Вартість послуги за стандартне приєднання на 2019 рік для Миколаївської області становить від 12 до 18 тис. гривень (без ПДВ), без урахування внутрішньобудинкових робіт.

"На жаль, останні кілька років простежується тенденція до зниження кількості бажаючих газифікувати свої будинки. Через значне підвищення ціни на природний газ, люди все частіше віддають перевагу альтернативним видам палива", - розповідає технічний директор ПАТ "Миколаївгаз" Андрій Макаренко.

За словами прес-служби, для того, щоб приєднатися до газових мереж, необхідно просто звернутися в Центр обслуговування клієнтів ПАТ "Миколаївгаз" з пакетом документів. А далі фахівці компанії будуть супроводжувати і консультувати замовника протягом всього процесу отримання послуги.