У 2018 році "Харківгаз" зафіксував 3,5 тис. випадків незаконного використання газу

За фактами незаконного використання державного газу злодії повинні сплатити 10 млн гривень

В течение 2018 года ПАО "Харьковгаз" зафиксировал 3,5 тыс. случаев несанкционированного использования газа. Из них более 960 путем вмешательства в работу газового счетчика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По фактам незаконного использования государственного энергоресурса воры должны оплатить 10 млн гривен начисленных убытков.

"В 2018 году количество случаев воровства газа путем вмешательства в работу счетчика увеличилось на 58%. В прошлом году потребителям, которые вмешались в работу счетчика для уменьшения показаний, к оплате начислялась только стоимость экспертизы (около 3 тыс. гривен). В этом году махинации со счетчиками будут стоить в десятки раз больше", - отметила директор коммерческий ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

По словам пресс-службы, экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием представителей служб ПАО "Харьковгаз", государственного метрологического предприятия "Укрметртестандарт". Потребитель по собственному желанию может присутствовать при проведении экспертизы своего прибора учета.

Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, стоимость экспертизы не начисляется к оплате потребителю. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

"В декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика потребителя, воры должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае отдельно и в среднем превышает 50 тыс. гривен", - говорится в сообщении.