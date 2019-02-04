У 2018 році "Харківгаз" зафіксував 3,5 тис. випадків незаконного використання газу

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За фактами незаконного використання державного газу злодії повинні сплатити 10 млн гривень

Протягом 2018 року ПАТ "Харківгаз" зафіксував 3,5 тис. випадків несанкціонованого використання газу. З них понад 960 шляхом втручання в роботу газового лічильника. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За фактами незаконного використання державного енергоресурсу злодії повинні сплатити 10 млн гривень нарахованих збитків.

"У 2018 році кількість випадків крадіжок газу шляхом втручання в роботу лічильника збільшилася на 58%. Торік споживачам, які втрутилися в роботу лічильника для зменшення показань, до оплати нараховувалася тільки вартість експертизи (близько 3 тис. гривень). В цьому році махінації з лічильниками будуть коштувати в десятки разів більше", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

За словами прес-служби, експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ "Харківгаз", державного метрологічного підприємства "Укрметртестандарт". Споживач за власним бажанням може бути присутнім при проведенні експертизи свого приладу обліку.

Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до оплати споживачеві. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника споживача, злодії повинні оплатити вартість експертизи - понад 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку окремо і в середньому перевищує 50 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.