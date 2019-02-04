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У 2018 році "Харківгаз" зафіксував 3,5 тис. випадків незаконного використання газу

Новини » Енергетика    04.02.2019 - 12:55
У 2018 році "Харківгаз" зафіксував 3,5 тис. випадків незаконного використання газу
Ілюстративне фото (104.ua)

За фактами незаконного використання державного газу злодії повинні сплатити 10 млн гривень

Протягом 2018 року ПАТ "Харківгаз" зафіксував 3,5 тис. випадків несанкціонованого використання газу. З них понад 960 шляхом втручання в роботу газового лічильника. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За фактами незаконного використання державного енергоресурсу злодії повинні сплатити 10 млн гривень нарахованих збитків.

"У 2018 році кількість випадків крадіжок газу шляхом втручання в роботу лічильника збільшилася на 58%. Торік споживачам, які втрутилися в роботу лічильника для зменшення показань, до оплати нараховувалася тільки вартість експертизи (близько 3 тис. гривень). В цьому році махінації з лічильниками будуть коштувати в десятки разів більше", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

За словами прес-служби, експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ "Харківгаз", державного метрологічного підприємства "Укрметртестандарт". Споживач за власним бажанням може бути присутнім при проведенні експертизи свого приладу обліку.

Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до оплати споживачеві. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника споживача, злодії повинні оплатити вартість експертизи - понад 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку окремо і в середньому перевищує 50 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

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