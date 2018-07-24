У 2017 році вбили понад 200 екоактивістів, - Global Witness

Бразилія була найнебезпечнішою країною для екоактивістів у 2017 році

Минулого року вбили понад 200 екологічних активістів, які протистояли масштабним проектам у галузі сільського господарства і гірничодобувної промисловості. Про це свідчить інформація базованої у Великобританії компанії Global Witness, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, було зафіксовано 207 випадків у 22 країнах, де активісти були вбиті під час захисту земель. Ці показники є найвищими від 2001 року, коли Global Witness почала збирати таку інформацію.

Відповідно до звіту, Бразилія була найнебезпечнішою країною для екоактивістів у 2017 році - там загинули 57 людей, у той час, як на Філіппінах - 48.

Компанія підкреслює, що знайшла докази того, що урядові сили безпеки є відповідальними за 53 цих смертей.

"Коли люди наважуються виступати за свої права і вимагати захисту навколишнього середовища, їх придушують найбільш жорстоким чином", - сказав представник Global Witness Бен Лезер.

Нагадаємо, у січні у Берліні десятки тисяч людей вийшли на демонстрації з вимогою захисту тварин і навколишнього середовища в сільському господарстві. Акція під гаслом "Ми вже ситі по горло" проходила паралельно з агропромислової виставкою Grüne Woche.

За даними організаторів, у демонстрації взяли участь понад 30 тисяч осіб, які пройшли маршем через урядовий квартал. В акції взяли також участь і десятки селян на своїх тракторах.