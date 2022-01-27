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Понад 200 тисяч хворих на добу: Німеччина побила антирекорд по COVID

Автор: Іванна Шовкун

У Німеччині вперше зареєстровано понад 200 000 нових випадків коронавірусу за один день. Це новий рекорд з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха.

Хвиля "Омікрона" у Німеччині продовжує набирати обертів. Країна встановила черговий рекорд кількості нових щоденних інфекцій. За добу 26 січня там зафіксували 203 136 випадків інфікування. Це на 69 600 випадків більше, ніж цього ж дня тиждень тому.

Семиденна захворюваність на 100 000 осіб зросла до 1 017 з 941 у попередній день. Також 188 людей померли, внаслідок чого кількість загиблих з початку пандемії досягла 117 314 людей.

У той самий час близько 75% населення Німеччини отримали хоча б одну дозу вакцини - менше, ніж у західноєвропейських країнах, таких як Франція, Італія чи Іспанія. Канцлер Олаф Шольц підтримує обов'язкові вакцини для осіб віком від 18 років.

Нагадаємо, Росія встановила черговий офіційний рекорд за кількістю випадків COVID-19 на добу. Станом на 24 січня у країні зареєстрували понад 65 тисяч інфікованих.

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