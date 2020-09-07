ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Понад 200 співробітників ООН в Сирії заразилися COVID-19

Сирія, Понеділок 07 вересня 2020 02:50
Понад 200 співробітників ООН в Сирії заразилися COVID-19
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Инна Собора

Понад 200 співробітників ООН були заражені COVID-19 в Сирії. Організація активізувала свою діяльність для боротьби з швидким розповсюдженням коронавіруса в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Постійний координатор ООН і координатор з гуманітарних питань в Сирії Імран Риза в минулий вівторок повідомив, що ООН знаходиться на завершальній стадії створення медичного закладу для лікування хворих.

"Більше двохсот випадків було зареєстровано серед співробітників ООН, деякі з яких були госпіталізовані, а троє були евакуйовані за медичними показаннями", - сказав високопоставлений представник ООН в Сирії.

Гуманітарні працівники та медики заявили, що реальна кількість випадків значно вища, включаючи сотні співробітників, що працюють в десятці агентств ООН, які контролюють найбільші в країні операції з надання гуманітарної допомоги.

Раніше Організація Об'єднаних Націй оголосила, що в 2019 році 483 співробітника гуманітарних організацій стали жертвами нападів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ООНКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся