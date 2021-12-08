Більше 200 медиків з фальшивим сертифікатом скористалися послугою анонімної вакцинації

За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, у період із 17 листопада до кабінету анонімної вакцинації завітали 1420 людей. Усі мали підроблені сертифікати про щеплення без внесення даних у систему.

"Ми переконали цих людей зробити все правильно, і зараз у них є і щеплення, і їхні дані внесені у систему. Із тих, хто до нас звернувся, були, зокрема, 202 медпрацівники, 107 держслужбовців, 370 освітян, 20 підприємців, 65 військових, а також 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад", - додав Петров.

Також дев’ятьом людям довелося вказати свої дані після щеплення, оскільки, ймовірно, їх дані вже вносили до реєстру перед цим.

"Тобто фактично лише ця кількість щепилась анонімно, хоча для української медичної системи ці люди були вже щеплені", – заявив Віктор Петров.

Зокрема, як зауважив лікар, більшість людей з підробленими сертифікатами гадала, що їх дані вже були внесені до медичних систем, у зв’язку з чим боялися звертатися до лікарів.