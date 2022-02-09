RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Майже 200 гривень за три дози. У МОЗ розповіли, скільки платять медикам за COVID-вакцинацію

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, скільки платять медикам за COVID-вакцинацію. Вакцинація входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, суми за вакцинацію будуть такі:

"35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні - за другий та 60 гривень - за третій раунд вакцинації", - зазначив міністр.

У послугу, крім власне вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта - для можливості в подальшому згенерувати сертифікат у "Дії", а також видача COVID-сертифіката, додав Ляшко.

"До речі, згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію здатен кожен, хто має смартфон або комп’ютер. Для цього не обов'язково йти до свого сімейного лікаря", - уточнив він.

Нагадаємо, в Україні запроваджують індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяВіктор Ляшко