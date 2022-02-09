Майже 200 гривень за три дози. У МОЗ розповіли, скільки платять медикам за COVID-вакцинацію

За його словами, суми за вакцинацію будуть такі:

"35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні - за другий та 60 гривень - за третій раунд вакцинації", - зазначив міністр.

У послугу, крім власне вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта - для можливості в подальшому згенерувати сертифікат у "Дії", а також видача COVID-сертифіката, додав Ляшко.

"До речі, згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію здатен кожен, хто має смартфон або комп’ютер. Для цього не обов'язково йти до свого сімейного лікаря", - уточнив він.