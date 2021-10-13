Більше 20 тисяч COVID-випадків до кінця жовтня: НАН опублікувала нових прогноз

Національна академія наук опублікувала нових прогноз розвитку коронавірусу в Україні. До кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз вчених.

Вчені встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13175 осіб на день, а смертей - становить 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13-19 жовтня 2021 року та 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року.