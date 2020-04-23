На понад 20 кораблях ВМС США зафіксовані випадки COVID-19

На 26 кораблях Військово-морських сил Сполучених Штатів виявлені інфіковані коронавірусом моряки. Про це повідомляє CNN.

Ще на 14 американських військових кораблях також були зафіксовані хворі COVID-19, але ці моряки одужали.

Всі ці кораблі в цей час знаходяться на базах. При цьому ні на одному з 90 американських військових кораблів, що знаходяться в морі, немає випадків зараження вірусом. Нині у складі ВМС Сполучених Штатів налічується 297 військових кораблів.

При цьому американське командування не вказує, на яких саме кораблях були виявлені хворі і їх кількість.

Відомо лише, що Військово-морські сили є найбільш постраждалим від коронавіруса видом збройних сил США. Зараз коронавірус підтверджено вже у 1298 моряків.

Більшість випадків захворювання зафіксовано у екіпажу атомного авіаносця USS "Теодор Рузвельт", який з-за спалаху коронавіруса на борту змушений був 27 березня зайти на базу на острові Гуам у західній частині Тихого океану.

Нагадаємо, на борту американського авіаносця USS Theodore Roosevelt стався спалах захворювання коронавірусом.

Крім того, після спалахи вірусу на борту авіаносця "Теодор Рузвельт", влада США вирішили евакуювати частину екіпажу. Планувалося, що зійдуть на берег майже 3000 американських моряків. Однак пізніше вирішили, що весь екіпаж евакуювати не будуть.