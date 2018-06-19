19 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 19 червня 2018 року в світі і в Україні, знакові історичні події та народні прикмети цього дня

Всі свята 19 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

19 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, який був заснований під егідою ООН в 2015 році.

Також 19 червня відзначається Всесвітній день дитячого футболу, присвячений наймолодшим любителям цієї спортивної гри.

У народі 19 червня шанується Ларіон Пропольник. Вважалося, що в цей період пора полоти бур'яни в поле.

Головна прикмета дня: якщо на Ларіона ясно і тепло вродить велике зерно.

Фото: 19 червня - свято дитячого футболу (pixabay.com/luvmybry)

19 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 240 році до н. е. грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше в світі розрахував довжину меридіана Землі.

У 1787 році князь Григорій Потьомкін отримав від Катерини II титул князя Таврійського.

У 1920 році в СРСР була утворена Надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності.

У 1925 році в Києві відкрилася перша в світі виставка з вивчення світових просторів.

19 червня: в цей день народилися

У 1623 році - Блез Паскаль, французький вчений, винахідник, математик, фізик.

У 1928 році - Євген Шерстобитов, український режисер, сценарист, письменник.

У 1945 році - Наталія Селезньова, радянська кіноактриса.

У 1958 році - Сергій Макаров, радянський хокеїст.

У 1972 році - Жан Дюжарден, французький актор пригодницьких фільмів.

19 червня: в цей день померли

У 1897 році - Чарльз Бойкотт, англійський підприємець, з ім'ям якого пов'язано поняття "бойкот".

У 1915 році - Сергій Танєєв, російський композитор.

У 1956 році - Володимир Обручов, радянський академік, геолог, географ.

У 1985 році - Майя Кристалинська, радянська естрадна співачка.

У 1993 році - Вільям Джералд Голдінг, англійський письменник (роман "Повелитель мух" і ін.).

Іменинники 19 червня

Сьогодні іменини святкують: Георгій, Юхим, Іларіон, Іона, Сусанна, Фекла.

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