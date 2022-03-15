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За 19 днів Росія отримала вбитих більше, ніж за дві війни в Чечні, - Зеленський

Автор: Артур Родивилов

Росія несе великі втрати в Україні. Убитих військових більше, ніж за дві війни в Чечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Вже скоро кількість збитих російських вертольотів досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили 80. Сотні танків. Тисячі інших одиниць техніки. За дев'ятнадцять днів російська армія втратила більше, ніж за дві криваві і багаторічні війни в Чечні", - сказав Зеленський.

Війна Росії проти України триває 20 добу. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський