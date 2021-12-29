Більше 183 тисяч. У Британії після Різдва рекорд нових COVID-випадків

Оновлена кількість нових випадків містить дані за п'ять днів по захворюваності з Північної Ірландії - 22 972 випадки - у зв'язку із затримкою у звітності на Різдво.

З понад 183 тисяч випадків - 138 287 були зареєстровані в Англії (вчора було 117 093), 15 849 - в Шотландії (вчора було 9 360) і 5 929 - в Уельсі (вчора було 12 378).

Вперше з 24 грудня всі чотири країни Великобританії опублікували щоденні цифри захворюваності коронавірусом.

Зростання числа випадків захворювання, викликаний штамом "Омікрон", також збігається зі збільшенням числа пацієнтів в лікарнях, у яких були взяті позитивні аналізи на коронавірус.