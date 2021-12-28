Майже 180 тисяч. У Франції рекорд нових випадків з початку пандемії

У Франції за минулу добу, 27 Грудня, підтвердили 179 807 нових випадків коронавірусу. Це найбільше число випадків з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Станом на 28 грудня 179 807 підтверджених нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Попередній максимальний показник був зафіксований 25 грудня, коли у Франції були виявлені 104,6 тисячі тих, що заразилися.

При цьому у Франції ввели вже понад 23 мільйонів бустерних доз від коронавірусу.

З початку кампанії з вакцинації у Франції 52 798 871 особа отримали хоча б одне щеплення (тобто 78,3% всього населення), а 51 676 653 людини пройшли повний курс вакцинації (тобто 76,6% всього населення).