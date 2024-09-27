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18-летняя велогонщица скончалась после падения на чемпионате мира

Фото: Муриэль Фуррер (instagram.com/murielfurrer)
Автор: Андрей Костенко

Муриэль Фуррер из Швейцарии ушла из жизни в больнице Цюриха. Она упала и серьезно травмировала голову во время юниорской шоссейной гонки на ЧМ-2024.

Гонщица получила травму во время шоссейной групповой гонки, которая проходила 26 сентября. Еще до начала соревнований начался сильный ливень. Организаторы хотели перенести старт, но затем решили провести гонку по расписанию.

Фуррер не справилась с управлением велосипедом на скользком покрытии, упала и сильно ударилась головой. Спортсменку переправили с городской трассы в госпиталь на вертолете и сразу прооперировали. Но врачи не смогли спасти жизнь девушке. Фуррер скончалась 27 сентября в университетской больнице Цюриха.

18-летняя спортсменка в третий раз выступала на чемпионате мира по велоспорту. Она дважды становилась вице-чемпионкой Швейцарии. Отметим, что в этом году рядом с ней соревновались две украинские велосипедистки – Валерия Пономаренко и Милана Ушакова, которые закончили гонку соотвественно 23-й и 39-й.

К слову, MotoGP опубликовал календарь на сезон-2025.

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