17 травня: яке сьогодні свято, всі прикмети і заборони дня

Свято 17 травня (фото: pixabay.com)

У цей день наші пращури відзначали Вознесіння Господнє

Яке сьогодні свято. 17 травня 2020 року всі православні віруючі святкують Вознесіння Господнє - одне з великих дванадесятих свят, що символізує закінчення земного служіння Ісуса і його сходження на небеса.

Згідно книзі Діянь святих апостолів, Ісус після Свого Воскресіння явився апостолам, "протягом сорока днів являючись їм і говорячи про Царство Боже", а потім зібрав апостолів в Єрусалимі та звелів їм не розходитися, сказавши, що вони будуть хрещені Духом Святим. Після цього він піднявся в очах їх, і хмара підняла його вгору.

Крім того, 17 травня відзначається день Пелагеї Заступниці, яка шанується як покровителька невинних дівчат і всіх скривджених. В цей день було прийнято проводити обряди по захисту своїх городів від шкідників.

Сьогодні іменини святкують: Іван, Кирило, Кліментій, Леонтій, Марія, Микита, Миколай, Нікіфор, Пелагея, Флоріан.

Головні прикмети цього дня:

Якщо зозуля кує - погода буде гарна.

Соловей співає всю ніч - буде сонячний день.

Якщо на сході сонячні промені зеленуваті – це до пасмурного дня.

Бліде сонце обіцяє затяжну негоду.

Зграї горобців обіцяють сильний вітер.

Що не можна робити в цей день:

В цю дату жінкам не можна чепуритися і довго сидіти перед дзеркалом - це може принести істотні лиха;

17 травня заборонено пліткувати;

У цей день також не рекомендується їсти занадто жирну їжу.

Раніше ми писали, як називати дітей у 2020 році за церковним календарем, щоб вони росли здоровими і щасливими.

Автор: Дарина Яновська