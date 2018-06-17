17 червня: свята і важливі події на цей день

17 червня 2018 у Україні відзначається День медика, а також сьогодні - Всесвітній день батька

Всі свята 17 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

17 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в багатьох країнах пострадянського простору відзначається професійне свято - День медика, який щорічно святкується у третю неділю червня.

Також на цю неділю у 2018 році припадає свято всіх пап в світі - День батька.

17 червня ООН проголосила Всесвітнім днем ​​боротьби з опустелюванням і засухою.

У народі 17 червня вшановують Митрофана Гнойовика. У цей день селяни удобрювали землю і просили у неба дощів.

Головна прикмета дня: якщо на Митрофана дме північний вітер - це до негоди.

Фото: 17 червня - День медика в Україні (pixabay.com/marionbrun)

17 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1885 році в Нью-Йорк з Франції прибула статуя Свободи.

У 1917 році проголошено автономію України на II Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві.

У 1934 році здійснено перший політ найбільшого літака АНТ-20 "Максим Горький".

У 1950 році проведена перша в світі операція з пересадки нирки людині.

У 1985 році - день народження кабельної телемережі "Discovery".

У 1990 році в Києві було створено Спілку "Чорнобиль".

17 червня: в цей день народилися

У 1856 році - Франц Рубо, російський художник, автор панорам "Оборона Севастополя", "Бородінська битва".

У 1882 році - Ігор Стравінський, російський композитор, піаніст.

У 1939 році - Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.

У 1944 році - Жанна Бачівськ, радянська співачка.

У 1946 році - Беррі Манілов, американський музикант, композитор, співак.

У 1953 році - Іво Бобул, український співак.

17 червня: в цей день померли

У 1771 році - Олексій Розумовський, генерал-фельдмаршал, фаворит і таємний чоловік імператриці Єлизавети Петрівни.

У 1881 році - Джеймс Старлі, англійський винахідник велосипедів.

У 1984 році - Клавдія Шульженко, радянська естрадна співачка.

У 1994 році - Юрій Нагібін, радянський письменник, сценарист.

Іменинники 17 червня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Опанас, Валерій, Елизар, Іван, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Назар, Микола, Петро, ​​Софія.

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