17 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 17 липня - свята дня (pixabay.com/JuergenPM)

17 липня 2018 року в світі відзначається День кримінального правосуддя, а в народному календарі - Андріївський день, до якого на полях дозрівають озимі

Всі свята 17 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

17 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 17 липня святкують Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя, який був затверджений під егідою ООН в 1998 році.

Також 17 липня православна церква вшановує пам'ять відомого іконописця преподобного Андрія Рубльова.

У народі 17 липня вшановуються Андрій Налива. Вважалося, що в цей період на полях зріють і наливаються озимі культури. Прикмети дня:

сьогоднішній дощ іменується андріївським;

який Андрій Налива, такий і Калинник 11 серпня;

якщо на Андрія на деревах листя жовтіє - осінь буде ранньою.

Фото: 17 липня - свято Андрія Наливи (pixabay.com/vitalikcitrus940)

17 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1918 році була розстріляна сім'я останнього Російського Імператора Миколи II.

У 1919 році завершилася польсько-українська війна.

У 1933 році запущений рейс першого пароплава між Києвом і Херсоном після закінчення будівництва Дніпровської ГЕС.

У 1942 році в ході Другої світової війни почалася Сталінградська битва.

У 1955 році в Америці відкрився перший "Діснейленд".

У 1962 році вперше радянський атомний підводний човен "Ленінський комсомол" досяг Північного полюса Землі.

У 2014 році в Донецькій області сталася аварія Боїнга 777 рейсом Амстердам - ​​Куала-Лумпур, який забрав життя майже 300 людей.

17 липня: в цей день народилися

У 1846 році - Микола Миклухо-Маклай, відомий російський мандрівник, етнограф, біолог.

У 1849 році - Олена Пчілка, українська письменниця, мати Лесі Українки.

У 1891 році - Борис Лавреньов, російський радянський письменник.

У 1940 році - Олександр Ігішев, український режисер.

У 1945 році - Олексій Рибников, радянський композитор.

У 1954 році - Ангела Меркель, німецький політик, канцлер Німеччини.

Фото: 17 липня1954 року народилася Ангела Меркель (g20.org)

17 липня: в цей день померли

У 1918 році - розстріляні Микола II, імператор Росії, з сім'єю.

У 1959 році - Біллі Холідей, американська джазова співачка.

У 2005 році - Спартак Мішулін, радянський актор театру і кіно.

У 2005 році - Джеральдін Фіцджеральд, американська актриса.

Іменинники 17 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Арсеній, Богдан, Василь, Георгій, Дмитро, Юхим, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Никон, Ольга, Сава, Тетяна, Тихон, Федір.

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