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Понад 160 українців захворіли на коронавірус за кордоном

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Вилікувалися за кордоном вже 11 громадян України

Понад півтори сотні громадян України проходять лікування від коронавірусу за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними зовнішньополітичного відомства, станом на 3 квітня лікування від коронавірусу за межами України проходять 166 українських громадян. Випадки захворювання українців зафіксовано в таких країнах:

  • Італія - 121;
  • Греція - 16;
  • Польща - 4;
  • Німеччина - 4;
  • Домініканська республіка - 4.

Ще по одному хворому знаходяться в Австрії, Британії, Іспанії, Нігерії, Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії, Росії, Сейшельських островах, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Таїланді, Швейцарії та Швеції.

Крім того, вилікувалися від коронавірусної хвороби вже 11 громадян в Італії, Нігерії, ОАЕ, Польщі, Німеччині та Японії. Також зафіксовано 5 летальних випадків за межами України.

Нагадаємо, станом на 1 квітня за кордоном було зафіксовано 32 хворих на коронавірус громадян України. У МЗС повідомляли, що вилікуватися від COVID-19 вдалося 8 українським громадянам.

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