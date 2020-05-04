Майже 160 людей одужали від COVID-19 у Чернівецькій області

У Чернівецькій області від коронавірусу з початку епідемії одужали 159 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Натомість протягом доби 3 травня лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 - у Чернівцях.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1887 осіб.

Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні здійснив 441 ПЛР-дослідження.

Нагадаємо, в Україні за попередню добу зафіксували 502 нових випадки вірусу COVID-19, а загальне число заражених наближається до 12 тисяч.

РБК-Україна писало, що 2 травня у двох областях України за добу не зафіксовано нових випадків коронавірусу. Так, не виявлено нових випадків у Донецькій і Луганській областях. Варто відзначити, що в Луганській, Чернігівській і Донецькій областях найменше число інфікованих у порівнянні з іншими регіонами України.