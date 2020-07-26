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Понад 16 млн людей у світі заразилися коронавірусом

Неділя 26 липня 2020 03:09
Понад 16 млн людей у світі заразилися коронавірусом
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Померли понад 647 тисяч осіб

У світі, за станом на 26 липня, зафіксовано понад 16 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Померли 647 тисяч людей.

Про це свідчать дані Worldometers.

Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на США (4 308 855). На другому місці Бразилія (2 394 513), на третьому - Індія (1 193 078).

Росія на четвертому місці, там заразилося 806 тисяч осіб. П'яте місце у Південної Африки - 434 тисячі хворих.

Україна на 35 місці. На даний момент відомо про майже 64 тисячі інфікованих в країні

У той же час, у світі вилікувались від коронавіруса майже 9,9 млн чоловік.

Зазначимо, що понад 15 мільйонів випадків зараження коронавірусом в світі було зафіксовано 22 липня. Ще мільйон чоловік заразилися за останні три дні.

Раніше ВООЗ заявила про черговий рекордний з початку пандемії добовому кількості заражень COVID-19 у світі, коли за добу заразилися 284 196 осіб.

Нагадаємо, 26 липня Північна Корея повідомила про першому випадку підозри на COVID-19.

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