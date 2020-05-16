16 травня: яке сьогодні свято і у кого День ангела

У цей день наші пращури відзначали свято Марфи расадниці
Яке сьогодні свято. 16 травня 2020 року святкували день Марфи расадниці. Зазвичай селяни займалися в цей день на городі та садили розсаду. Садили капусту та інші овочеві культури. Вважалося, що якщо окропити розсаду святою водою, на рослинності не буде шкідників.
Також у цей день вважалося, що у корів додається молоко.
День ангела у таких імен - Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Феодосій.
Якщо вірити прикметам наших предків, в цей день варто носити одяг жовтого кольору. Вважалося, що в цей день удача благоволить в подорожах і поїздках. Крім того, 16 травня творчих людей можуть відвідати гарні ідеї.
Раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими й щасливими.
Автор: Марія Соловей