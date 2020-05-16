16 травня: яке сьогодні свято і у кого День ангела

Свято 16 травня (фото: pixabay.com)

У цей день наші пращури відзначали свято Марфи расадниці

Яке сьогодні свято. 16 травня 2020 року святкували день Марфи расадниці. Зазвичай селяни займалися в цей день на городі та садили розсаду. Садили капусту та інші овочеві культури. Вважалося, що якщо окропити розсаду святою водою, на рослинності не буде шкідників.

Також у цей день вважалося, що у корів додається молоко.

День ангела у таких імен - Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Феодосій.

Якщо вірити прикметам наших предків, в цей день варто носити одяг жовтого кольору. Вважалося, що в цей день удача благоволить в подорожах і поїздках. Крім того, 16 травня творчих людей можуть відвідати гарні ідеї.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день ясно – буде хороший урожай огірків.

Гуси і качки підіймають крила - здійметься буря.

Чим раніше зацвіте черемха, тим більш теплим або гарячим буде літо, а восени також буде тепло.

Якщо черемха цвіте пишно – літо буде без дощів.

Велика роса – буде хороший урожай огірків.

Якщо дуб раніше від ясена розпускає листя, то це обіцяє посушливе літо.

Солов'ї заспівали до 16 травня – прикмета, що скоро все навколо зацвіте.

Якщо дуб раніше від ясена розпускає листя - буде дуже сухе літо.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не рекомендується мити голову - будуть неприємності.

У цей день можна садити все, крім капусти - її з'їдять хробаки.

Раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими й щасливими.

Автор: Марія Соловей