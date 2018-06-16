16 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 16 червня 2018 року в світі і в Україні, знакові історичні події та народні прикмети цього дня

Всі свята 16 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

16 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

16 червня відзначаються відразу два міжнародних свята, присвячені народу Африканського континенту: День солідарності з народами Південної Африки, а також День захисту дітей Африки.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів, організований під егідою ООН і присвячений проблемам заробітків мігрантів.

У народі 16 червня відзначають день Лук'яна Вітряка. У цей день люди спостерігали за вітром і за його напрямком судили про погоду:

вітер з півдня обіцяє швидке зростання ярих хлібів,

північно-західний вітер - до сирої погоди,

вітер зі сходу приносить хвороби,

північно-східний вітер - до тривалих дощів,

північний вітер принесе ясний день.

16 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1903 році - день заснування автомобільної компанії "Форд Мотор".

У 1903 році - день народження торгової марки "Пепсі-Кола".

Фото: 16 червня 1903 року з'явився Pepsi (pixabay.com/PixArc)

У 1911 році - день заснування корпорації IBM.

У 1925 році - день народження Всесоюзного піонерського табору "Артек" в Криму.

У 1959 році в Москві відкрилася Виставка досягнень народного господарства СРСР (ВДНГ).

У 1963 році відбувся космічний політ першої в світі жінки - радянського космонавта Валентини Терешкової.

У 1934 році в Харкові відбувся перший з'їзд письменників України і був створений Союз письменників України.

16 червня: в цей день народилися

У 1313 році - Джованні Бокаччо, італійський письменник і поет, автор новел "Декамерон".

У 1937 році - Ерік Сігал, американський письменник, сценарист, драматург.

У 1950 році - Мітхун Чакраборті, індійський кіноактор.

У 1955 році - Артемій Троїцький, російський рок-журналіст, музичний критик.

16 червня: в цей день померли

У 1671 році страчений Степан Разін, донський козак, ватажок повстання.

У 1752 році - Джозеф Батлер, англійський філософ.

У 1858 році - Джон Сноу, англійський лікар, засновник епідеміології.

У 1884 році - Орест Новицький, український філософ, письменник.

Іменинники 16 червня

Сьогодні іменини святкують: Афанасій, Денис, Дмитро, Лаврентій, Лазар, Михайло, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.

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