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Понад 150 будинків, майже 30 дитсадків і 44 школи пошкоджено в Києві з початку війни

Фото: наслідки обстрілів Києва (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Києві пошкоджено понад 150 будинків, майже 30 дитсадків і 44 школи. Експерти оцінюють збиток інфраструктурі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"У Києві з початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлових будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків і 44 школи. У столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитку, нанесеного інфраструктурі міста, житловим будинкам і приватним садибам", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що експерти нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві та області з початку війни знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів.

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КиївВійна Росії проти України