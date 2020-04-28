Лише 15% українців помітили поліпшення ситуації з коронавірусом

Наприкінці квітня 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується, 33% - що не змінюється і тільки 15% вважають, що вона покращується. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 68% часто стежать за новинами про коронавірус, 19% роблять це іноді, 9% - рідко, а 5% взагалі не цікавляться такими новинами.

Як зазначають соціологи, чим частіше люди стежать за новинами, тим більше у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

За даними опитування, 61% опитаних оцінюють заходи, введені владою по боротьбі з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх занадто жорсткими, 16% - занадто м'якими. За останні два тижні показники не змінилися, у той же час, за місяць кількість респондентів, які вважають дії влади м'якими, зменшилася майже вдвічі.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" у 24-25 квітня 2020 рік серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", з початку карантину в українців присутні ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", з початку карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу, серед українців значно зросла частота перегляду новин: 49% почали стежити за ним частіше. Крім того, 38% опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, 35% - прибирати вдома, 32% - готувати їжу.