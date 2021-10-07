RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більше 140 тисяч дітей осиротіли через пандемію коронавірусу в США

Автор: Сергій Пишкін

З моменту пандемії коронавірусу в США, більше ніж 140 тисяч дітей пережили смерть своїх батьків або опікунів. Більшість смертей припала на афроамериканську частину сімей в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням, з 1 квітня 2020 року по 30 червня 2021 року, більше ніж 140 тисяч дітей, віком до 18 років, залишилися без батьків або опікунів, які надавали їм житло й задовольняли їх потреби.

Зазначається, що більшість смертей припала саме на афроамериканську частину населення країни.

З початку пандемії коронавірусу в США виявили 44,1 млн випадків зараження, серед яких 708 тисяч виявилися летальними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПандемія коронавірусу