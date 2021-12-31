Понад 140 тисяч хворих: в Італії новий добовий рекорд

В Італії зафіксували черговий добовий максимум заражень COVID-19. У країні виявили понад 140 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, в країні за останні 24 години виявлено 144 234 випадки коронавірусу. Як зазначає видання, це стало новим добовим рекордом за кількістю хворих.

При цьому кількість смертей від наслідків коронавірусу трохи знизилася - з 156 до 155.

З лютого 2020 року в Італії офіційно зареєстровано 137 402 смерті, пов'язаних з коронавірусом. На сьогодні в країні зареєстровано 6,125 млн випадків зараження інфекцією.