14 червня: свята і важливі події на цей день

14 червня 2018 року в усьому світі День донора, і своє професійне свято відзначають блогери. Також сьогодні виповнюється 72 роки американському президенту Дональду Трампу

Всі свята 14 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

14 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в багатьох країнах відзначається Всесвітній день донора крові. Дата приурочена до дня народження лікаря Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові у людини.

Всесвітній День донора 14 червня (video.rbc.ua)

Також 14 червня, починаючи з 2004 року, в інтернет-співтоваристві святкується Міжнародний день блогера.

У народі 14 червня вшановується Устин. Вважалося, якщо дівчина проведе вечір на Устина разом з коханим хлопцем, то на неї чекає сімейне щастя. Прикмети дня:

якщо на Устина - червоний ранок, добре вродить жито;

дощ на Устина - до хорошого урожаю льону;

на Устина не можна городити город - це до пожеж.

14 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1783 році - день заснування міста Севастополь.

Фото: 14 червня 1783 року було засновано Севастополь (pixabay.com/spinch22)

У 1834 році в Америці була запатентована наждачний папір.

У 1897 році в Росії офіційно заборонена праця по неділях і святкових днях.

У 1918 році донські і кубанські козаки уклали договір про співпрацю.

У 1957 році в СРСР був оголошений громадський заклик молоді на роботу в Донбасі.

14 червня: в цей день народилися

У 1736 році - Шарль Огюстен Кулон, французький фізик, який відкрив основний закон електростатики.

У 1832 році - Ніколаус Август Отто, німецький конструктор, творець двигуна внутрішнього згоряння.

У 1835 році - Микола Рубінштейн, російський піаніст, засновник Московської консерваторії.

У 1868 році - Карл Ландштейнер, австрійський лікар-імунолог, який відкрив 4 групи крові у людини.

У 1928 році - Ернесто Че Гевара, латиноамериканський революціонер.

У 1946 році - Дональд Трамп, 45-й президент Америки.

Фото: 14 червня 1946 року народився Дональд Трамп (nato.int)

14 червня: в цей день померли

У 1837 році - Джакомо Леопарді, італійський філософ і поет.

У 1920 році - Макс Вебер, німецький соціолог, засновник сучасної соціології.

У 1979 році - Олександр Морозов, радянський інженер-конструктор, творець танка Т-34.

У 1995 році - Роджер Желязни, американський письменник-фантаст.

Іменинники 14 червня

Сьогодні іменини святкують: Василь, Віра, Вікторія, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло.